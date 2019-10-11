Кая Каллас о бюджете на 2020 год: его составили люди, дающие невыполнимые обещания

«Из того, что было обещано, а именно: 1% ВВП на науку; внеочередное повышение пенсий на 100 евро, от которого осталось повышение на один евро 40 центов; субсидии фермерам и инвестиции в строительство дорог. Не будет ничего, и это становится очевидно после ознакомления с проектом бюджета на 2020 год», - обратила внимание Кая Каллас.

По словам Каллас, помимо того, что не будет выполнено ни одно из обещаний коалиции, также увеличится и налоговый хаос. «Все больше и больше людей будут наказаны со стороны Юрия Ратаса более высокими налогами. «Благодаря созданной им налоговой системы средний класс будет отдавать государству 31% доходов», - подчеркнула Кая Каллас.

«И эти деньги заберут из карманов полицейских, спасателей, учителей - в общем, из карманов тех, на повышение зарплат которых правительство нашло целых 2,5%. При этом следует еще учитывать и повышение цен», - заявила председатель Партии реформ.