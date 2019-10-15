Фото и видео: в аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

Euronews отмечает, что митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, арестованных после проведения референдума о независимости.
VÍDEO Els @mossos carreguen amb molta duresa contra els manifestants. Es disparen extintors i hi ha diverses persones ferides; imatges de @martiurgell https://t.co/AZpgD5soRm #SentènciaProcés pic.twitter.com/vKZQhiJYJQ— NacióDigital (@naciodigital) 14 октября 2019 г.
По данным El Pais, большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверых пострадавших госпитализировали. По оценкам газеты, в протестах приняли участие около тысячи человек, пишет РБК.
14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы. Среди них оказались бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас (13 лет тюрьмы), экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль (по 12 лет) и другие. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который живет в Бельгии с 2018 года, назвал приговоры варварством. Верховный суд страны также выдал ордер на арест Пучдемона.
Vueling cancela una quincena de vuelos en el Aeropuerto de Barcelona por las protestas— Europa Press (@europapress) 14 октября 2019 г.
⬇️En el vídeo, una muchedumbre concentrada y entrando en el Prat https://t.co/I8quiO1ufY pic.twitter.com/3GvoTkY0jQ