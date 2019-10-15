Вт, 15.10.2019
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  • Фото и видео: в аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

Фото и видео: в аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

Акция протеста в Барселоне.

ФОТО: ALBERT GEA / REUTERS

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais. По данным издания, не менее 56 человек обратились за помощью к медикам.

Столкновения полиции и протестующих в Барселоне.

ФОТО: TONI ALBIR / EPA

Euronews отмечает, что митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, арестованных после проведения референдума о независимости.

По данным El Pais, большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверых пострадавших госпитализировали. По оценкам газеты, в протестах приняли участие около тысячи человек, пишет РБК.

Портал 20minutos сообщает, что 8 тыс. участников протестов сидели перед выходами к терминалу номер один. Они перекрыли доступ к воздушной гавани и нарушили ее работу. По данным источников 20minutos, экипажи также не прибыли на рабочую смену. В результате авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на понедельник, и еще 20, которые должны были вылететь во вторник. На подъезде к аэропорту также образовался транспортный коллапс.
 

14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы. Среди них оказались бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас (13 лет тюрьмы), экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль (по 12 лет) и другие. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который живет в Бельгии с 2018 года, назвал приговоры варварством. Верховный суд страны также выдал ордер на арест Пучдемона.

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