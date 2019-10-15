Фото и видео: в аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

Портал 20minutos сообщает, что 8 тыс. участников протестов сидели перед выходами к терминалу номер один. Они перекрыли доступ к воздушной гавани и нарушили ее работу. По данным источников 20minutos, экипажи также не прибыли на рабочую смену. В результате авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на понедельник, и еще 20, которые должны были вылететь во вторник. На подъезде к аэропорту также образовался транспортный коллапс.