Ср, 16.10.2019
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Март Хельме – полицейским: сокращений не будет, а зарплаты повысят

Põhja prefektuuri kiirreageerimisüksus näitas, milliseid võimalusi Paikuse politseikoolis avatud Eesti politsei kõige moodsam lasketiir pakkuda suudab.

ФОТО: ARDI TRUIJA / PÄRNU POSTIMEES/

Министр внутренних дел Март Хельме заверил работников правоохранительных органов, что никаких сокращений в их рядах не планируется, а рядовым полицейским будут повышены зарплаты.

Об этом Хельме заявил накануне на встрече с профсоюзом работников Департамента полиции и погранохраны, пишет Rus.ERR.

По словам главы профсоюза полицейских Айвара Рахе, главная цель встречи заключалась в том, чтобы выяснить ситуацию с бюджетом департамента на следующий год, поскольку это напрямую затрагивает всех сотрудников внутренних органов.

По заверению Рахе, от министра было получено обещание не сокращать полицейских. Более того, рядовым полицейским зарплаты будут повышены. Точные цифры станут известны в ближайшее время.

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