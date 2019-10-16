Март Хельме – полицейским: сокращений не будет, а зарплаты повысят

Об этом Хельме заявил накануне на встрече с профсоюзом работников Департамента полиции и погранохраны, пишет Rus.ERR.

По словам главы профсоюза полицейских Айвара Рахе, главная цель встречи заключалась в том, чтобы выяснить ситуацию с бюджетом департамента на следующий год, поскольку это напрямую затрагивает всех сотрудников внутренних органов.