Центристская партия высказалась за повышение минимальной зарплаты до 40% от средней по Эстонии

В долгосрочной перспективе минимальная зарплата, по мнению центристов, могла бы быть более 60% от медианной зарплаты.

Этот же принцип 40% должен продолжать действовать и в 2020 году, сичтает партия.

Минимальная зарплата в течение последних лет роста быстрее, чем средняя зарплата, благодаря реформе подоходного налога увеличивался нетто-доход населения, однако по общеевропейским меркам мы все равно находимся по этим показателям на низком уровне. Первый шаг – это выполнить соглашение между социальными партнерами и добиться того, чтобы минимальная зарплата достигла 40% от средней. Если принять во внимание рекомендации Организаации экономиического сотруудничества и развиития (ОЭСР) и Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП), то минимальная заработная плата должна составлять около 60% от медианной зарплаты. Соответствующий показатель по Эстонии составляет менее 50%, что, к сожалению, мало, говорится в пресс-релизе партии.

Цель повышения минимальной заработной платы – обеспечить всем работникам доход, позволяющий жить достойно, а также сократить неравенство доходов. Помимо обеспечения справедливости на рынке труда, ставка минимальной зарплаты играет важную роль в сферах здравоохранения и социальной защиты. Минимальная ставка социального налога, которую должен платить получающий минимальную зарплату – это тот минимум, который обеспечивает медицинскую страховку и отчисления в пенсионный фонд. Помимо этого, размер ряда социальных возмещений зависит от ставки минимальной зарплаты (например, родительское возмещение, возмещения по больничному, страховое возмещение по безработице).