Четверть жителей Эстонии живут на пороге бедности

По данным «Евростат», в 2018 году под угрозой бедности или социальной отверженности в Эстонии жили 318 000 человек. В позапрошлом году на пороге бедности жили 305 000 человек, то есть 23,4 процента населения страны.

В 2008 году на пороге бедности находились 291 000 человек, то есть 21,8 процента человек. Таким образом, за десять лет количество живущих на пороге бедности людей в Эстонии увеличилось на 2,6 процента.

В целом в ЕС в прошлом году под угрозой бедности или социальной отверженности находились 21,7 процента, то есть 109,2 миллиона человек. Из стран-членов Евросоюза хуже всего ситуация была в Болгарии, где таких людей оказалось 32,5 процента населения страны. Далее идут Румыния – 32,5 процента, Греция – 31,8 процента, Латвия – 28,4 процента, Литва – 28,3 процента, Италия – 27,3 процента и Испания – 26,1 процента.