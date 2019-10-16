Четверть жителей Эстонии живут на пороге бедности

В прошлом году на пороге бедности в Эстонии жили 24,4 процента населения, что больше, чем год назад. Кроме того, доля людей, живущих на пороге бедности или социальной отверженности в Эстонии больше, чем в среднем по Европейскому союзу, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
По данным «Евростат», в 2018 году под угрозой бедности или социальной отверженности в Эстонии жили 318 000 человек. В позапрошлом году на пороге бедности жили 305 000 человек, то есть 23,4 процента населения страны.
В 2008 году на пороге бедности находились 291 000 человек, то есть 21,8 процента человек. Таким образом, за десять лет количество живущих на пороге бедности людей в Эстонии увеличилось на 2,6 процента.
В целом в ЕС в прошлом году под угрозой бедности или социальной отверженности находились 21,7 процента, то есть 109,2 миллиона человек. Из стран-членов Евросоюза хуже всего ситуация была в Болгарии, где таких людей оказалось 32,5 процента населения страны. Далее идут Румыния – 32,5 процента, Греция – 31,8 процента, Латвия – 28,4 процента, Литва – 28,3 процента, Италия – 27,3 процента и Испания – 26,1 процента.
Самой маленькой доля населения живущего на пороге бедности и социальной отверженности оказалась в прошлом году в Чехии, где таких людей было 12,2 процента. Далее следовали Словения – 16,2 процента, Словакия – 16,3 процента, Финляндия – 16,5 процента, Голландия – 16,7 процента, Дания и Франция – 17,4 процента и Австрия – 17,5 процента.