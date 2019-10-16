Фото: а вы уже заметили в Таллинне эти необычные машины?

Citybee планирует вывести на рынок быструю аренду и автомобилей. Например, на парковке Rimi в Хааберсти уже стоят эти машины, но приложение пока не позволяет взять их в аренду.

Пресс-секретарь Citybee Трийн Адамсон сказала, что услуга аренды автомобилей еще не активна, но как можно увидеть по фотографиям, первые машины уже в Таллинне. «Безусловно, мы сообщим, когда услуга в Таллинне будет активирована», - отметила она.