Фото: а вы уже заметили в Таллинне эти необычные машины?

До сих пор в Таллинне через приложение можно было взять в аренду самокаты, но литовская фирма Citybee скоро позволит таким образом брать в аренду и автомобили, сообщает Postimees.
Citybee планирует вывести на рынок быструю аренду и автомобилей. Например, на парковке Rimi в Хааберсти уже стоят эти машины, но приложение пока не позволяет взять их в аренду.
Пресс-секретарь Citybee Трийн Адамсон сказала, что услуга аренды автомобилей еще не активна, но как можно увидеть по фотографиям, первые машины уже в Таллинне. «Безусловно, мы сообщим, когда услуга в Таллинне будет активирована», - отметила она.