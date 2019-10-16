Протаранивший дом в Таллинне водитель лишился свободы и прав

В понедельник рано утром протаранивший в Нымме жилой дом 51-летний водитель сегодня дал показания в суде. Суд лишил его свободы и водительских прав, сообщает Postimees.
Сегодня 51-летний водитель, который врезался в жилой дом в Нымме, а после этого покинул место происшествия, дал показания в Харьюском уездном суде.
По данным Центра надзора за дорожным движением, суд решил, что водителю следует провести 20 дней в арестном доме. Также у него забрали водительские права на шесть месяцев.
«Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу через семь дней, хотя назначенный в качестве наказания арест исполняется сразу. Для восстановления водительских прав ему придется сдать экзамен по теории в Департаменте шоссейных дорог», - говорится в сообщение Центра надзора за дорожным движением.
В понедельник утром водитель автомобиля Mercedes Benz на большой скорости потерял управление и врезался в стоящий у дороги дом. В момент ДТП в доме находились двое детей, один из которых – восьмилетний ребенок – пострадал и был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. К счастью, его травмы оказались незначительные и вскоре ему разрешили вернуться домой. Водитель сбежал с места происшествия, поскольку не смог выехать на машине. На следующий день он сам сдался полиции.