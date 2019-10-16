Трагическая авария в Финляндии: погибли две 17-летние девушки, одна тяжело пострадала

В ночь на среду в Яласярви, Финляндия, что на территории муниципалитета Курикка в регионе Южная Похъянмаа, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Две 17-летних девушки погибли в результате съезда с дороги и столкновения с электрическим столбом, передает Yle.
Третья девушка, пассажирка 17 лет, получила тяжелые травмы. И погибшие, и пострадавшая были родом из Яласярви.
Полиция сообщает, что девушка, сидевшая за рулем, имела права на вождение автомобилем, то есть она получила их в исключительном порядке в 17 лет.
ДТП произошло в восьми километрах от центра Яласярви в месте, где дорога делает крутой поворот вправо.
Девушка не справилась с управлением, и автомобиль врезался в столб. Все находившиеся в машине были пристегнуты ремнями безопасности.
В момент аварии дорога была мокрой, а температура воздуха составляла три градуса.
По факту смертельной аварии заведено уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности дорожного движения и причинении смерти.