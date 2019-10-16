Трагическая авария в Финляндии: погибли две 17-летние девушки, одна тяжело пострадала

Третья девушка, пассажирка 17 лет, получила тяжелые травмы. И погибшие, и пострадавшая были родом из Яласярви.

Полиция сообщает, что девушка, сидевшая за рулем, имела права на вождение автомобилем, то есть она получила их в исключительном порядке в 17 лет.

ДТП произошло в восьми километрах от центра Яласярви в месте, где дорога делает крутой поворот вправо.

Девушка не справилась с управлением, и автомобиль врезался в столб. Все находившиеся в машине были пристегнуты ремнями безопасности.

В момент аварии дорога была мокрой, а температура воздуха составляла три градуса.