Помпео заявил о готовности Трампа на военный ответ Турции из-за Сирии

Глава американской дипломатии не уточнил, какие именно действия Анкары способны вызвать военный ответ. Он добавил, что Вашингтон предпочитает мир войне. Помпео также упомянул меры экономического и дипломатического характера, на которые США готовы пойти, пишет DW.com.

Операция "Источник мира" в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Через несколько дней турецкие министерства обороны и энергетики вошли в санкционный список Соединенных Штатов из-за операции Анкары. Кроме того, под ограничительные меры Вашингтона подпали главы этих ведомств, а также глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Пятидневное перемирие

Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о пятидневном прекращения огня в турецкой операции. По словам американского вице-президента Майкла Пенса, США намерены снять санкции в отношении Турции в случае долговременного режима прекращения огня.