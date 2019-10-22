Помпео заявил о готовности Трампа на военный ответ Турции из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп в полной мере готов применить военную силу в отношении Турции в ответ на ее операцию на территории Сирии. Глава государства может пойти на этот шаг при наступлении момента, требующего таких действий, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью американскому телеканалу CNBC в понедельник, 21 октября.
Глава американской дипломатии не уточнил, какие именно действия Анкары способны вызвать военный ответ. Он добавил, что Вашингтон предпочитает мир войне. Помпео также упомянул меры экономического и дипломатического характера, на которые США готовы пойти, пишет DW.com.
Операция "Источник мира" в Сирии
Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
Через несколько дней турецкие министерства обороны и энергетики вошли в санкционный список Соединенных Штатов из-за операции Анкары. Кроме того, под ограничительные меры Вашингтона подпали главы этих ведомств, а также глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Пятидневное перемирие
Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о пятидневном прекращения огня в турецкой операции. По словам американского вице-президента Майкла Пенса, США намерены снять санкции в отношении Турции в случае долговременного режима прекращения огня.
Анкара хочет создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.