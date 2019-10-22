Галерея: в Эстонии задержана преступная группировка, продававшая сверхчистый кокаин

Во время задержаний был изъят килограмм сверхчистого кокаина, а во время обысков были найдены различные инструменты для обработки наркотиков (весы, пластиковые пакеты и т.д.). В рамках последующих производственных процедур были выявлены два человека, которые, согласно предъявленным подозрениям, были организаторами деятельности преступной группировки. Один подозреваемый был арестован в конце июля в Германии в аэропорту Франкфурта, другой подозреваемый, который ранее долгое время находился в Турции, - в Эстонии в последние дни августа, .

По словам руководителя наркоотдела MTA Рауля Коппельмаа, на основании собранных доказательств можно сказать, что у каждого члена преступной группировки была собственная роль, в группе были организаторы, курьеры, тот, кто упаковывал наркотические вещества, а также местные диллеры. «Нашей целью всегда является установить личности всех членов группировки, которые занимаются наркотиками в Эстонии и прекратить работу всей группы. Поэтому не всегда целесообразно задерживать курьеров непосредственно при пересечении государственной границы, можно подождать и выйти на след целой группы», - добавил Коппельма.

Государственный прокурор Вахур Верте пояснил, что собранные доказательства указывают на то, что целью деятельности группы было выручить очень большой преступный доход от продажи кокаина, поэтому одному подозреваемому предъявлено подозрение в деянии, для которого в случае признания виновности Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение от шести до двадцати лет или пожизненное заключение. «На протяжении последнего года как MTA, так и центральная криминальная полиция задержала несколько человек, которые занимались оборотом одного килограмма или более сверхчистого кокаина. Большая часть из них на сегодняшний день предстала перед судьей и получила приговоры. С повышением уровня жизни в Эстоии в известных компаниях увеличивается спрос на более дорогие наркотики, например, на кокаин. Основываясь на первичных собранных доказательствах, к удовлетворению этой потребности приступила та самая группой из семи человек, которой теперь, находясь в заключении, необходимо провести более тщательный анализ рисков для бизнеса, перевешивают ли заработанные тысячи евро потенциальные десять или более лет в тюрьме, или нет», - сказал Верте.