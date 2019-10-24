Фото: молодой человек, убивший одним ударом отца семейства, отправлен в тюрьму

В прошлом году в ночь с 23 на 24 ноября в Валга перед пабом «Вооримехе» произошел инцидент, во время которого на тот момент 17-летний местный молодой боксер Алекс Симанис ударил 37-летнего отца семейства кулаком в лицо. В результате удара пострадавший упал на асфальт и через несколько дней умер в больнице. У него остались два маленьких ребенка и жена.

Во время оглашения решения суда на глазах близких теперь уже 18-летнего Симаниса выступили слезы. Его признали виновным в тяжком нанесении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего. Помимо этого, осужденный вместе со своей матерью должны будут покрыть расходы на производство в размере 1350 евро, стоимость экспертизы в 292 евро, расходы на защитника Михкеля Гавера в размере 4107,70 евро, нанесенный жене потерпевшего имущественный ущерб в 1404,87 евро и нематериальный ущерб в 7000 евро и выплаченные представителю пострадавшего Айвару Пильве 13 866 евро. Всего более 28 000 евро.

Суд установил, что к смерти привел один сильный удар, из-за которого пострадавший Кристьян упал и остался лежать без движения. Удар Симанис признал, но отметил, что он не был сильным. Но суд все-таки нашел, что удар должен был быть очень сильным, поскольку на правую руку Алекса была наложена шина.

Экспертиза установила, что характер травм указывает на насилие, а травмы могли возникнуть в результате одного удара твердым предметом, например, кулаком в область левого глаза, и в следствии дальнейшего удара при падении о твердую поверхность.

Согласно обвинению, 18-летний Алекс Симанис в ночь на 24 ноября 2018 года в баре «Вооримехе» в Валга будучи несовершеннолетним употреблял алкоголь и в ходе непродолжительного конфликта потерпевший толкнул Симаниса, но это не угрожало ни его здоровью, ни его жизни.

Но в ответ на это находящийся в состоянии алкогольного опьянения и имевший действующее уголовное наказание за ненадлежащее физическое обращение Симанис, согласно обвинению, не ограничился умеренным средством защиты, а будучи боксером со стажеж воспользовался полученными на тренировках умениями и хорошей физической формой и ударил правой рукой потерпевшего в лицо кулаком с такой силой, что последний упал, ударился о дорожное покрытие и потерял сознание. Сила удара была такой, что Симанису с правой рукой пришлось обращаться за медпомощью в Валгаскую больницу.

Проанализировав и оценив доказательства, суд посчитал, что умышленность действий Симаниса была полностью доказана и речь не идет о необходимой самозащите. Учитывая знания и умения Симаниса в области бокса, суд посчитал, что подсудимый понимал, что такой сильный удар приведет к нанесению серьезного ущерба здоровью потерпевшего.

Суд также принял во внимание, что Симанис уже ранее сталкивался с правоохранительными органами и судами. Суд уже давал ему шанс с помощью испытательного срока исправить свой образ жизни и быть законопослушным, но подсудимый не сделал правильных выводов.