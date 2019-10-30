Ратас: американский рынок крайне важен для эстонского бизнеса

«Отношения Эстонии и Соединенных Штатов и сейчас очень хороши, однако бизнесу всегда есть куда развиваться, – сказал премьер-министр Юри Ратас. – Мы можем многое предложить. Экономика Эстонии является частью Европейского союза, она гибкая и инновативная, наши ИТ-сектор и э-государство служат примером остальному миру. Рынок США очень большой и его возможности очень важны для наших экспортеров».

Премьер-министр открыл представительство Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в Нью-Йорке и вместе с бизнес-делегацией посетил компании Google и Pfizer. «Правительство хочет сделать все возможное для расширения возможностей всех предпринимателей, и я буду очень рад, если контакты с американскими крупными фирмами или небольшими предприятиями заложат основу будущему сотрудничеству», - сказал Ратас.

На встрече с представителями банковского сектора премьер-министр рассказал о мерах, предпринимаемых правительством Эстонии, по борьбе с отмыванием денег. «Эстонское правительство прилагает усилия к тому, чтобы финансовый сектор был сильным и безопасным. Мы – открытое государство и, когда сталкиваемся с проблемами, стараемся решать их быстро и прозрачно. Благодаря хорошей работе финансовой инспекции, ужесточению законодательства и желанию банков уменьшить риски, сегодня мы находимся совсем в иной ситуации, чем годами ранее, – сказал Ратас. – Отмывание денег – это международная проблема, и сотрудничество с США в ее решении очень важно». Премьер-министр добавил, что, будучи цифровым государством, Эстония взяла курс на то, чтобы снизить и будущие факторы риска в финансовом секторе, предложив новые цифровые решения по их инновационному обнаружению, предотвращению и снижению. Например, это возможно в сфере проверки истории потенциальных покупателей и партнеров.