Откровение: работодатель отказывается расторгать договор

Сразу обращайтесь в Кассу страхования от безработицы

У работодателя с момента расторжения трудового договора есть десять дней, чтобы внести данные с регистр работников, но расчет нахождения в качестве безработного начинается (задним числом) с даты расторжения трудового договора.

Руководитель по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Анника Коппель уточнила, что корректировка отметки о трудовых отношениях в регистре работников – это обязанность работодателя, и этого за него не могут сделать ни Налогово-таможенный департамент, ни Касса страхования от безработицы: «Рассмотрением трудовых споров касса не занимается, это делает соответствующая комиссия».

Но она призывает людей сразу вставать на учет, если они хотят получить компенсацию.

«У человека есть право подать заявление о приеме на учет в качестве безработного и тогда, когда прекращение трудовых отношений оспариваются в Комиссии по рассмотрению трудовых споров или в суде. Если по данным регистра работников трудовые отношения не прекращены, то мы примем у человека заявление, но не сможем сразу принять его на учет, и у него не возникнет тут же права на получение пособия и компенсации. Но когда трудовые отношения будет прекращены и в регистре, тогда у него появится право получить пособие/компенсацию за весь этот период», - объяснила Коппель.

В случае увольнения по собственному желанию, Касса страхования по безработицы не принимает человека на учет заранее, это можно будет сделать только начиная с даты прекращения трудовых отношений, а не с момента подачи заявления работодателю.

Услуги помощи предлагаются до прекращения отношений только людям, получившим уведомление о сокращении.