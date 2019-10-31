Откровение: работодатель отказывается расторгать договор

Чем дальше, тем более нереальной кажется возможность получить зарплату и компенсацию по сокращению, рассказал Postimees Алекс (имя изменено) о том, как несколько месяцев безуспешно пытается уйти от своего работодателя. Трудовая инспекция каждый месяц получает тысячи печальных звонков, о невнесенных или неверно внесенных в регистр работников данных, или не выплаченных расчетных деньгах.
История Алекса
«В начале августа я подал работодателю (известный бар, расположенный в Старом городе Таллинна) заявление об уходе. Я проработал там почти три года. Мое желание прекратить трудовой договор не было сюрпризом для работодателя, поскольку апрельскую зарплату я получил лишь в июле.
Выплату зарплаты на неделю или две задерживали каждый месяц. Когда точно начались задержки, я уже не помню. Поначалу я не сильно беспокоился, поскольку деньги у меня были. Доверие работника к работодателю и товарищеские отношения ни разу не заставили меня заподозрить, что когда-то все зайдет так далеко, что мне будут должны зарплату за несколько месяцев.
Конечно, я не считаю себя невиноватым: мне нужно было сразу поставить начальству ультиматум, когда выплату зарплаты задержали в первый раз. Наивность и привязанность к этому бару заставляли меня работать дальше, поскольку поначалу я получил на этом месте много положительных эмоций.
При уходе с работы, мне пообещали выплатить остаток зарплаты вместе с компенсацией за неиспользованный отпуск. Правда, добавили, что бар тогда зарабатывал мало, поэтому выплатить все и сразу не получится. Но пообещали, что как только бар снова встанет на ноги, все деньги будут переведены на мой счет.
После увольнения я вообще решил уйти из сектора обслуживания и попробовать себя в какой-то другой области. Я знал, что подходящее постоянное рабочее место так быстро не найти, поэтому пошел в Кассу страхования от безработицы, чтобы встать на учет в качестве безработного.
Однако работодатель еще не расторг со мной трудовые отношения официально и пособие по безработице мне назначить не смогли. В кассе мне посоветовали связаться с работодателем, а после вернуться к ним, когда меня освободят от договора. Советовали не беспокоиться, поскольку не было еще такого, чтобы работодатель не увольнял работника. Ясно.
Я поговорил с начальником, объяснил ему ситуацию, чтобы он уладил эти дела. Он предложил меня сократить. Пособие по безработице маленькое, а если работу теряют по сокращению, то можно получить больше. Почему бы не воспользоваться такой возможностью?
Я общался в работодателей пару недель, а после раз в неделю. Он просил, чтобы я еще немного потерпел, поскольку такие дела быстро не делаются. Я пытался быть разумным, но чем дальше шло время, тем менее реальным казалось получение и зарплаты, и компенсации по сокращению.
Мое финансовое положение ухудшалось день ото дня, пока я не перестал думать о недополученных деньгах, мне было важно, чтобы меня хотя бы просто уволили. Я попал на практику с полной занятостью в фирму, где мне не платили зарплату: увольнение с прежнего места работы стало приоритетным. Я больше не думал о сокращении, я просто хотел, чтобы меня уже приняли на учет в качестве безработного, и я начал получать это пособие по безработице.
Через несколько недель бывший работодатель прекратил со мной общаться. Он больше не отвечает ни на мои звонки, ни на сообщения. Мое терпение лопнуло. У Кассы страхования от безработицы связаны руки: они никак не могут мне помочь прежде, чем я буду уволен с прежнего места работы. По словам юриста-консультанта, единственная возможность, которая у меня осталась, это подать заявление в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, где на оформление увольнения, предположительно, потребуется до двух месяцев».
Трудовая инспекция получает тысячи звонков в месяц
Каждый месяц на инфотелефон Трудовой инспекции поступает 3000-3500 звонков, из них примерно треть связана с внесением данных в регистр работников, которое либо не сделали, либо сделали с недочетами, или о том, что с работником не рассчитались при увольнении.
Для расторжения трудового договора, по словам руководителя консультационной службы инспекции Кайре Саареп, от работодателя не нужно ни согласия, ни подписи на заявлении, ни двусторонних договоров, ни чего-то еще.
Поскольку основанием для расторжения договора является заявление о намерении одной из сторон, то работник должен подать работодателю заявление, в письменной форме (например, в виде электронного письма, через Facebook, в виде SMS, или на бумаге). В заявлении должна быть указана причина расторжения договора, например, уход по собственному желанию, по состоянию здоровья и так далее.
Заявление считается действительным с того момента, как работодатель его получил. По словам Саареп, в Комиссии по рассмотрению трудовых споров работник должен быть в состоянии доказать, что работодатель получил заявление о расторжении договора: «Если заявление передано из рук в руки, то доказать этот факт будет сложнее, если вторая сторона это отрицает. Поэтому заявление можно отправить по нескольким каналам, например, как на бумаге, так и электронным письмом».
При увольнении по собственному желанию (то есть обычное расторжении трудового договора) работник должен учесть обязанность уведомления за 30 календарных дней.
Работник не должен придерживаться их в полном объеме, если причиной для увольнения является что-то другое (чрезвычайное расторжение трудового договора).
При прекращении трудовых отношений работодатель должен указать в регистре работников причину и дату расторжения договора, а также рассчитаться с работником. Если работодатель этого не сделает, у работника есть право обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров.
Также Саареп объяснила, что если бездействие работодателя нанесло работнику ущерб, – например, он не смог встать на учет в качестве безработного и подать ходатайство о выплате компенсации или получении подъемных для безработного – то через Комиссию по рассмотрению трудовых споров можно предъявить требование работодателю, указав компенсацию нанесенного ущерба (сумму или расчет).
Работник не обязан ждать решения Комиссии по рассмотрению трудовых споров, в это время он уже может устроиться на новое место. Кроме того, в одно и то же время разрешено работать во многих фирмах, если нет ограничений по конкуренции, которое это запрещает: «Трудовые отношения прекращает поданное работодателю заявление, а не внесение данных в регистр работников». Саареп добавила, что поэтому не внесение новых данных не означает, что речь идет о действующем трудовом договоре, поскольку трудовые отношения уже прекращены на основании заявления.
Сразу обращайтесь в Кассу страхования от безработицы
У работодателя с момента расторжения трудового договора есть десять дней, чтобы внести данные с регистр работников, но расчет нахождения в качестве безработного начинается (задним числом) с даты расторжения трудового договора.
Руководитель по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Анника Коппель уточнила, что корректировка отметки о трудовых отношениях в регистре работников – это обязанность работодателя, и этого за него не могут сделать ни Налогово-таможенный департамент, ни Касса страхования от безработицы: «Рассмотрением трудовых споров касса не занимается, это делает соответствующая комиссия».
Но она призывает людей сразу вставать на учет, если они хотят получить компенсацию.
«У человека есть право подать заявление о приеме на учет в качестве безработного и тогда, когда прекращение трудовых отношений оспариваются в Комиссии по рассмотрению трудовых споров или в суде. Если по данным регистра работников трудовые отношения не прекращены, то мы примем у человека заявление, но не сможем сразу принять его на учет, и у него не возникнет тут же права на получение пособия и компенсации. Но когда трудовые отношения будет прекращены и в регистре, тогда у него появится право получить пособие/компенсацию за весь этот период», - объяснила Коппель.
В случае увольнения по собственному желанию, Касса страхования по безработицы не принимает человека на учет заранее, это можно будет сделать только начиная с даты прекращения трудовых отношений, а не с момента подачи заявления работодателю.
Услуги помощи предлагаются до прекращения отношений только людям, получившим уведомление о сокращении.
Освободиться от работы
Расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке можно если…
- …работодатель плохо относится к работнику,
- …работодатель не платит зарплату,
- …работа угрожает здоровью работника или здоровье работника ухудшилось,
- …продолжение работы невозможно из-за семейных обязанностей,
- …продолжение работы невозможно из-за положения работника, или деятельности работодателя.
Если в течение десяти дней работодатель не внесет данные в регистр, работник может обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров с требованием, в котором есть:
- причина расторжения договора,
- наличие ошибки в регистре работников,
- сумма недополученной зарплаты,
- сумма недополученных отпускных с расчетами,
- сумма пени с расчетами.