«Спасать уже было нечего»: семья в одно мгновение лишилась крыши над головой

В понедельник около 19 часов семья вернулась домой и обнаружила, что из дома валит дым. Они открыли дверь и увидели в прихожей, что пламя охватило щиток, в здание уже было невозможно войти, сообщает на своей странице Facebook Рети Курм.

«Сразу вызвали спасателей и попытались попробовали с помощью огнетушителя взять ситуация под контроль, но спасать уже было нечего».

По словам осмотревшего дом специалиста, пожар начался от электрощитка, который был заменен несколько лет назад. В воскресенье шторм оставил дом без электричества, в щит, видимо, загорелся после восстановления подачи тока.

Семья, потерявшая в пожаре дом, просит всевозможной помощи, начиная от строительных материалов до старых бытовых приборов.