Lufthansa открыла новую авиалинию из Таллинна

В понедельник, 4 ноября, был совершен первый полет на линии Таллинн-Мюнхен. Прямые рейсы на самолете Airbus 319 со 126 местами будут осуществляться три раза в неделю – в понедельник, четверг и субботу.
«То, что Lufthansa начинает летать из Таллинна уже в два пункта назначения, является для нас знаковым событием. Мюнхен среди пассажиров очень популярное место назначения и прекрасный узловой аэропорт. Для фанатов лыж это, очевидно, хорошая новость, поскольку лыжные склоны находятся в двух часах езды от аэропорта Мюнхена», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.