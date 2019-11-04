Lufthansa открыла новую авиалинию из Таллинна

«То, что Lufthansa начинает летать из Таллинна уже в два пункта назначения, является для нас знаковым событием. Мюнхен среди пассажиров очень популярное место назначения и прекрасный узловой аэропорт. Для фанатов лыж это, очевидно, хорошая новость, поскольку лыжные склоны находятся в двух часах езды от аэропорта Мюнхена», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.