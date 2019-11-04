Пн, 4.11.2019
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Премьер-министр Украины призвал главу МИД Эстонии усилить противодействие "Северному потоку-2"

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Matti Kämärä

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2".

"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время двусторонней встречи, которая состоялась 4 ноября 2019 года, призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Гончарук подчеркнул, что важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы.

"В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился о необходимости скоординировать действия для противодействия строительству потока", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны выразили желание продолжить сотрудничество в усилении украинской системы кибербезопасности, внедрении IТ-технологий в развитие инфраструктуры, укреплении государственных институтов.

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