Премьер-министр Украины призвал главу МИД Эстонии усилить противодействие "Северному потоку-2"

"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время двусторонней встречи, которая состоялась 4 ноября 2019 года, призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Гончарук подчеркнул, что важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы.

"В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился о необходимости скоординировать действия для противодействия строительству потока", - говорится в сообщении.