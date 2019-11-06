При пожаре в жилом доме погиб мужчина

В 2.27 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Пуниквере. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, жилой дом был охвачен огнем и спасатели немедленно приступили к тушению участков самого интенсивного горения, чтобы звено дымового погружения смогло войти в дом.