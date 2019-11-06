При пожаре в жилом доме погиб мужчина

В ночь на среду в волости Пейпсияэре Тартуского уезда при пожаре погиб мужчина.
В 2.27 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Пуниквере. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, жилой дом был охвачен огнем и спасатели немедленно приступили к тушению участков самого интенсивного горения, чтобы звено дымового погружения смогло войти в дом.
Спасатели вынесли из дома мужской труп.
Дом полностью сгорел изнутри. Чтобы потушить очаги пожара, спасатели вскрыли конструкции здания. Пожар был ликвидирован к 6.29.
На данный момент причины пожара неизвестны, их установит дальнейшее расследование.