Лавров: Россия не будет присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть: Россия не намерена присоединяться к этому Договору", - сказал Лавров в пятницу в Москве, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно, я бы сказал, аррогантными методами, на которых основывается этот документ", - сказал министр.
"Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Лавров.