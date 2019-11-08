Лавров: Россия не будет присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия

"Я хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть: Россия не намерена присоединяться к этому Договору", - сказал Лавров в пятницу в Москве, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно, я бы сказал, аррогантными методами, на которых основывается этот документ", - сказал министр.