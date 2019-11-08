В Таллинне состоится фестиваль электромобилей: на многих машинах можно будет прокатиться

С 15 по 17 ноября в столичном торговом центре T1 Mall of Tallinn состоится фестиваль под названием "Elektra 2019", где все желающие смогут не только ознакомиться с предлагаемыми на рынке электромобилями и гибридами, но и совершить пробную поездку.
Посетителям мероприятия также расскажут о существующих способах зарядки электромобилей, а также о связанных с ними услугах. Не обойдут вниманием и тему электросамокатов.
Пробные поездки можно будет совершить с 15 по 17 число. Зарегистрироваться можно в интернете по данной ссылке, либо на месте.
Не обойдется и без премьер: гостям мероприятия покажут новый электромобиль Peugeot e-208.
С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.