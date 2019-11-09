Мартин Хельме: в правительстве все в порядке, никто не переругался

«На самом деле, в правительстве нет ссор, - написал Мартин Хельме в социальных сетях. - Конечно, коалиция хочет получить более точную картину того, что произошло, и быть в курсе того, что будет дальше. Безусловно, они получат информацию на следующей неделе. Мы обсудим наши дела, приведем в порядок свои ряды, тем более, что вотум недоверия так и так будет».

«Противостояние, которое возникло в случае с Ярвиком, имело место не внутри коалиции и даже не между коалицией и оппозицией, а между избранными и уполномоченными политиками и безответственными чиновниками, - продолжил Хельме. - Борьба идет за то, кто управляет Эстонией: правительство или чиновники. Оппозиция ведет себя здесь оппортунистически, используя возникший информационный шум для выражения вотума недоверия. И, конечно, он провалится».

Также Хельме раскритиковал журналистов: «Военизированное крыло оппозиционных СМИ пытается любой ценой протолкнуть версию, согласно которой, ситуация вокруг Ярвика каким-то образом отражает конфликт в коалиции».

По словам Хельме, для этого журналисты систематически берут комментарии у представителей коалиции, выискивают в них что-то острое и критическое, а затем подают таким образом, будто правительственные партии переругались. «Речь идет о производстве лженовостей в большом количестве», - подчеркнул министр финансов.

Напомним, что в среду прокуратура начала расследовать, действительно ли юридический советник министра сельской жизни Март Ярвика, Урмас Арумяэ, нарушил весной закон, пытаясь усидеть на двух стульях.