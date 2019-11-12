У чемпионки Australian Open нашли допинг

Абигайль Спирс, выступающая в парном разряде, сдала положительный допинг-тест во время US Open и временно отстранена от соревнований.
В пробе Спирс обнаружены следы тестостерона, прастерона и метаболитов. Эти вещества относятся к анаболическим агентам и запрещены WADA.
Уроженка Сан-Диего написала в инстаграме, что запрещенные вещества попали в ее организм с пищевыми добавками, которые ей прописал врач. Она не проверила состав препарата, потому что думала, что специалист знаком с бан-листом WADA.
38-летняя американка на этой неделе 35-я в парном рейтинге WTA. Она выиграла 21 титул в паре и Australian Open-2017 в миксте.