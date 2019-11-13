Фото: дом на склоне потухшего вулкана

Определяющим фактором в процессе принятия проектных решений стал именно земельный участок: бетонная стена, например, вписывает дом в склон холма и с юга защищает от сильного ветра, дождя и зимнего снега, а стеклянный северный фасад обращен к горной вершине вершине Адамс и долине внизу.

ФОТО: hqroom.ru

Дом спроектирован таким образом, чтобы укрыться от экстремальных погодных явлений и в то же время в полной мере насладиться видами на горы и фруктовые сады. Форма дома сведена к простому длинному объему, разделенному на две части под одной прямолинейной формой крыши.

ФОТО: hqroom.ru

Большая часть дома содержит дневную зону с гостиной, кухней и спальнями, а во второй части спроектирована гостевая комната. Просторная открытая терраса объединяет обе части резиденции и дает возможность любоваться красивым пейзажем.