City24: у покупателей квартир исчезла возможность торговаться

В октябре продавцы выставленных на продажу на портале City24.ее квартир в Таллинне запрашивали в среднем 2364 евро за квадратный метр, что примерно равно сентябрьской цене и на 13,7 процента выше реальной цены сделки.

«В Таллинне реальные цены сделок и цены предложений в последнее время сближаются, а это значит, что продавцы получают практически, что хотят, а покупатели не очень-то торгуются», - говорит руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, рынок недвижимости вполне может оказаться на переломном этапе: спрос на жилую площадь стабилен, но количество выставленных на продажу новых квартир сокращается, а застройщики стали осторожнее в ожидании спада экономики. Такая ситуация позволяет запрашивать за квартиры более высокие цены, с которыми покупатели соглашаются из-за того, что выбор ощутимо сократился.