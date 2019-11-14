City24: у покупателей квартир исчезла возможность торговаться

Хотя в октябре, по данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне выросла до рекордных 2040 евро, запросы продавцов квартир все еще остаются стабильными.
В октябре продавцы выставленных на продажу на портале City24.ее квартир в Таллинне запрашивали в среднем 2364 евро за квадратный метр, что примерно равно сентябрьской цене и на 13,7 процента выше реальной цены сделки.
«В Таллинне реальные цены сделок и цены предложений в последнее время сближаются, а это значит, что продавцы получают практически, что хотят, а покупатели не очень-то торгуются», - говорит руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров.
По ее словам, рынок недвижимости вполне может оказаться на переломном этапе: спрос на жилую площадь стабилен, но количество выставленных на продажу новых квартир сокращается, а застройщики стали осторожнее в ожидании спада экономики. Такая ситуация позволяет запрашивать за квартиры более высокие цены, с которыми покупатели соглашаются из-за того, что выбор ощутимо сократился.
По данным City24, количество выставленных на продажу квартир в Таллинне за год уменьшилось почти на 15 процентов.