В Таллинне полиции пришлось вмешаться в ссору между учителем и учеником

В одной таллиннской школе на прошлой неделе произошла перебранка между учителем и учеником. По первоначальным данным Postimees, во время перебранки в ход пошло и оружие, но полиция опровергла эту информацию. «Ни одного огнестрельного оружия или предмета, напоминающего оружие, не было задействовано и непосредственной угрозы коллективу школы не было», - сказала руководитель отдела профилактики и расследования преступлений Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.

Полиция побеседовала как с учеником, так и с другими сторонами конфликта. На данный момент для решения этой ситуация полиция привлекла специалистов.

«При любом подозрении, что ученик может нанести вред себе или другим людям, необходимо незамедлительно обратиться в полицию», - отметила Мирошниченко.

Она заверила, что школа в этом случае поступила правильно, что оповестила полицию, и любые намеки на опасность всегда нужно воспринимать всерьез. «Этими знаками могут быть не прямые угрозы, а также товарищ с вызывающим беспокойство или изменившимся поведением, которому нужно предложить поддержку или привлечь специалиста, который сможет помочь», - добавила она.