Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего 51-летнего мужчину

Вчера вечером в полицию сообщили, что в тот же день утром уехавший на фургоне Opel Vivaro в неизвестном направлении Прийт не вернулся домой. Полиция проверила места, где он мог находиться, в Тарту, Пыльвамаа и Хийумаа, а также поговорила с его близкими, но найти Прийта не удалось.

Близкие связывались по телефону с Прийтом вчера около 11 часов вечера, но после этого выйти с ним на связь не удается.

Рост Прийта 170 сантиметров, у него полное телосложение и короткие седые волосы. На нем может быть темно-коричневая кожаная куртка.