Вс, 17.11.2019
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  • Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего 51-летнего мужчину

Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего 51-летнего мужчину

Пропавший Прийт.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 51-летнего Прийта, который вчера утром ушел из своего дома в Тарту и не вернулся.

Вчера вечером в полицию сообщили, что в тот же день утром уехавший на фургоне Opel Vivaro в неизвестном направлении Прийт не вернулся домой. Полиция проверила места, где он мог находиться, в Тарту, Пыльвамаа и Хийумаа, а также поговорила с его близкими, но найти Прийта не удалось.

Близкие связывались по телефону с Прийтом вчера около 11 часов вечера, но после этого выйти с ним на связь не удается.

Рост Прийта 170 сантиметров, у него полное телосложение и короткие седые волосы. На нем может быть темно-коричневая кожаная куртка.

Всех, кто видел Прийта или владеет информацией о его местонахождении, просят позвонить в Центр тревоги по номеру 112.

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