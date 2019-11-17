Украина будет поставлять ЕС российский газ по европейским правилам

В Украине в воскресенье, 17 ноября, вступил в силу закон о так называемом анбандлинге национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Он предусматривает выделение из ее состава предприятия по транспортировке природного газа и сертификацию нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Накануне официальная газета Верховной рады опубликовала документ с текстом закона, пояснив, что он вступает в силу на следующий день, передает Deutsche Welle.
Закон был принят 31 октября, его поддержал 341 депутат украинского парламента. 15 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский. Обязательства провести реструктуризацию "Нафтогаза", разделив транспортировку, хранение и продажу газа, Украина взяла на себя в рамках Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества.
Согласно новому закону и планам украинского правительства, с 1 января 2020 года транзитом газа будет заниматься ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который остается в стопроцентной государственной собственности. Решение об участии в его управлении других лиц может быть утверждено только Верховной радой. Государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Оператор будет считаться независимым после сертификации украинским регулятором, которую подтвердит секретариат Энергетического сообщества в Вене.
В украинском правительстве анбандлинг "Нафтогаза" считают важным шагом в подготовке к заключению нового контракта по транзиту газа с российским "Газпромом" по европейским правилам. Действующее соглашение, не предусматривающее анбандлинга, истекает 31 декабря. 19 сентября в Брюсселе прошел третий раунд газовых переговоров между Россией, ЕС и Украиной, на котором украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предоставил график реализации Киевом требований европейского законодательства до 1 января. В свою очередь, Россия согласилась подписывать договоры с Украиной по европейским нормам.