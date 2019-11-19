Соцдемы требуют от Ратаса отправить в отставку главу МВД Хельме

«Социал-демократы ожидают, что внешнеполитический курс Эстонии и впредь будет непоколебим и члены правительства будут ему следовать. Министр внутренних дел Март Хельме в своих очередных высказываниях поставил под сомнение суть членства Эстонии в НАТО так же, как это сделал в предшествующем правительстве занимавший пост министра Михаил Корб, которого вы после этого освободили от должности», - отмечается в заявлении социал-демократов.