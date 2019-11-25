Пн, 25.11.2019
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Истребители НАТО были вынуждены сопроводить российский военный самолет

Фото иллюстративное.

ФОТО: Ants Liigus

Охраняющие воздушное пространство Балтийских стран истребители НАТО на прошлой неделе один раз поднялись в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевший над Балтикой российский военный самолет.

Об этом BNS сообщило Министерство обороны Литвы.

В среду натовские истребители сопроводили транспортный самолет Ан-26, летевший из Калининградской области на основную часть России.

Самолет летел с отключенным транспондером, у него не было плана полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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