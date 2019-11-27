Ср, 27.11.2019
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  • Пропавший в Финляндии трехлетний мальчик был найден в Таллинне
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Пропавший в Финляндии трехлетний мальчик был найден в Таллинне
Его мать подозревают в похищении

Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

В финском городе Сало в среду пропал трехлетний мальчик. Вечером того же дня он был обнаружен в Таллиннском порту, его мать подозревается в похищении ребенка, сообщает финская полиция.

После обеда в среду полиция получила сообщение, что мать похитила сына из Сало. Полицейские установили, что к тому моменту мать и сын уже покинули страну.

На борту движущегося в Таллинн парома находился финский полицейский, который заметил разыскиваемых мать и ребенка около семи вечера. По прибытию в Таллиннский порт мать задержали, пишет Postimees.

«Сейчас о ребенке заботятся социальные работники», пояснил финский комиссар полиции Марко Луотонен. 

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