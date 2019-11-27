Пропавший в Финляндии трехлетний мальчик был найден в Таллинне
В финском городе Сало в среду пропал трехлетний мальчик. Вечером того же дня он был обнаружен в Таллиннском порту, его мать подозревается в похищении ребенка, сообщает финская полиция.
После обеда в среду полиция получила сообщение, что мать похитила сына из Сало. Полицейские установили, что к тому моменту мать и сын уже покинули страну.
На борту движущегося в Таллинн парома находился финский полицейский, который заметил разыскиваемых мать и ребенка около семи вечера. По прибытию в Таллиннский порт мать задержали, пишет Postimees.
«Сейчас о ребенке заботятся социальные работники», пояснил финский комиссар полиции Марко Луотонен.