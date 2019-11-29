Swedbank: экономический рост в третьем квартале превзошел наши ожидания

В третьем квартале экономический рост составил 4,2%, существенно превысив наши ожидания. Однако основным отличием стало то, что мы ожидали немного более сильного роста импорта. Около половины экономического роста обусловлено увеличением чистого экспорта, то есть темпы роста экспорта были сильнее, чем рост импорта. Остальные компоненты роста ВВП продолжали расти, как и ожидалось. За первые три квартала этого года, с учётом ценовых эффектов, то есть в постоянных ценах, экономика Эстонии выросла на 4,3%, а в текущих – на 8,2%. Это третий год сильного роста, который превышает потенциал экономики Эстонии, то есть её долгосрочный устойчивый уровень. Сохранение такого сильного роста вызывает в хорошем смысле удивление в контексте общего уровня чувства уверенности в экономике и ухудшающейся внешней среды. К концу третьего квартала общий индекс доверия в экономике упал до уровня четырёхлетней давности и ещё больше ухудшился в октябре и ноябре.

Вклад в рост экономики вносят предприятия, действующие при поддержке как внутреннего, так и внешнего спроса

С точки зрения добавленной стоимости, крупнейшими участниками экономического роста были сектор ИКТ, торговля, профессиональная и техническая деятельность, а также сельское и лесное хозяйство, в то время как энергетический сектор (производство энергии и горнодобывающая промышленность) и строительство сократили рост на 1,6 процентных пункта. Обрабатывающая промышленность также внесла значительный вклад в экономический рост, поддержанный сильным ростом экспорта. Рост экспорта эстонских товаров и услуг на 7% по-прежнему является очень хорошим результатом на фоне резкого ослабления внешнего спроса. Отчасти это связано с более низкой сравнительной базой прошлого года, но и без этого объёмы экспорта росли быстро. В любом случае, рост экспорта в этом году пока сильнее, чем в прошлом. Рост экспорта не замедлился и в условиях быстрого роста удельных затрат на рабочую силу в Эстонии, что даже по их собственной оценке, резко ослабило конкурентоспособность предприятий на внешних рынках. В целом компании, работающие при поддержке как внутреннего, так и внешнего спроса, способствуют экономическому росту Эстонии.

Влияние ослабления внешнего спроса может проявиться не сразу

Экспортные ожидания промышленных предприятий Эстонии ухудшались с начала прошлого года, а в этом году ожидания падали ещё быстрее. Хотя и в прошлом экспортные ожидания предприятий отличались от темпов роста экспорта, публикуемых Департаментом статистики Эстонии, в долгосрочной ретроспективе эти два показателя относительно хорошо согласуются. Средний экономический рост основных торговых партнёров Эстонии в следующем году замедляется, что позволяет нам прогнозировать дальнейшее ослабление внешнего спроса. Поэтому мы прогнозируем замедление роста экспорта.

Сильный рост внутреннего спроса обеспечивается главным образом благодаря инвестициям

Внутренний спрос, который состоит из потребительских расходов, инвестиций и запасов, также рос в этом году быстрее, чем в прошлом. Ускорение роста внутреннего спроса объясняется активизацией инвестирования. В третьем квартале внутренний спрос вырос почти на 4%. 8%-ный рост инвестиций в третьем квартале был обеспечен в основном за счет увеличения инвестиций предприятий и домохозяйств, в то время как государственные инвестиции сократились. В первые три квартала инвестиции в общую экономику увеличились на целых 17%. Тем не менее, рост частного потребления замедляется. В третьем квартале он вырос всего на 1%. Эти низкие показатели в значительной степени связаны с высокой прошлогодней сравнительной базой. Потребление поддерживается сильным ростом заработной платы, медленным ростом цен и низкими процентными ставками. В то же время рост заработной платы нетто с поправкой на инфляцию в этом году резко замедлился, что также должно снизить частное потребление.