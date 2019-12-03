Чего ждать от саммита НАТО: российская угроза, китайский вопрос и финансы

Едва ли Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, встретившийся на днях в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ожидал от него извинений за высказывание о "смерти мозга" альянса. В начале ноября французский лидер поставил альянсу этот диагноз из-за неэффективности пятой статьи устава НАТО о взаимной защите.

Но Столтенберг, по всей видимости, не был готов к тому, что Макрон еще усилит критику. Президент Франции заявил, что даже рад тому, что его высказывание появилось на первых полосах большинства СМИ незадолго до юбилейного саммита НАТО. Это мероприятие, открывшееся 3 декабря в Лондоне, изначально должно было стать торжественной двухдневной встречей по поводу 70-й годовщины создания альянса.

" Возможно, нам нужен был сигнал к пробуждению", - дерзко сказал Макрон, стоя рядом с главой НАТО. Он порекомендовал создать внутри альянса специальную экпертную группу для стратегических дискуссий. Ранее с подобным предложением выступала Германия. Ожидается, что лидеры стран-участников организации одобрят концепцию и подготовят доклад к саммиту НАТО, который пройдет в 2021 году.

Шоковая терапия Макрона - не лучший способ укрепить НАТО

Впрочем, ряд экспертов скептически относятся к высказыванию Макрона, считая, что шоковая терапия - не самый эффективный способ добиться превращения альянса в эффективную военную силу.

"Президент Макрон не пытается начать разговор, - говорит директор Carnegie Europe Томас Валасек. - Он уже знает, какие именно ответы он хотел бы получить: перезагрузка отношений с Россией и ослабление роли США в европейской безопасности. Но с такой позицией он обречен оставаться в меньшинстве". Эксперт уверен: если бы Макрон действительно хотел изменить политику НАТО, ему следовало "не бросать камни в огород, а терпеливо создавать коалиции в поддержку точки зрения Франции".

Особенно спорным Валасек называет мнение Макрона о том, что самую большую угрозу для стран НАТО представляет терроризм, а не Россия, и что настало время сближения с Москвой. "Раздор, который открыто сеет президент страны, входящей в НАТО, подрывает действие сдерживающих механизмов альянса", - считает собеседник DW.

Как бывший посол Словакии в НАТО, он не готов понизить уровень исходящей от Кремля угрозы так же быстро, как Макрон. "Все в НАТО хотели бы улучшения отношений с Россией, - убежден Валасек. - Но большинство пришло к выводу, что Москва больше заинтересована в подрыве НАТО и европейской безопасности, потому что беспорядки сыграют на руку Москве".

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