За год возросла налоговая дисциплина жителей Эстонии

По данным опроса, 92 процента жителей Эстонии считают уплату налогов как своим собственным гражданским долгом, так и обязанностью всех граждан. 57 процентов опрошенных отметили при этом, что уклониться от уплаты налогов в Эстонии нелегко.

По сравнению с результатами такого же исследования в 2018 году, на 5 процентов выросла доля тех, кто считает, что Налоговый департамент скорее всего наказывает уклоняющихся от декларирования своих налогов. На 12 процентов стало больше тех, кто оценивает налоговую систему Эстонии как легко и просто понимаемую и на 6 процентов — доля тех, по чьему мнению это справедливо.