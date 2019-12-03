За год возросла налоговая дисциплина жителей Эстонии

Налоговая дисциплина жителей Эстонии за год возросла и все больше людей считают, что от уплаты налогов непросто уклониться — об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Налогово-таможенного департамента (МТА).
По данным опроса, 92 процента жителей Эстонии считают уплату налогов как своим собственным гражданским долгом, так и обязанностью всех граждан. 57 процентов опрошенных отметили при этом, что уклониться от уплаты налогов в Эстонии нелегко.
По сравнению с результатами такого же исследования в 2018 году, на 5 процентов выросла доля тех, кто считает, что Налоговый департамент скорее всего наказывает уклоняющихся от декларирования своих налогов. На 12 процентов стало больше тех, кто оценивает налоговую систему Эстонии как легко и просто понимаемую и на 6 процентов — доля тех, по чьему мнению это справедливо.
Вместе с тем, на 7 процентов сократилась доля тех, кто всегда корректно платит все налоги. Если год назад 26 процентов опрошенных утверждал, что уплаты налогов в Эстонии избежать нетрудно, то на этот раз их число сократилось на 14 процентов.