Фото: в Виймси продается впечатляющий дом

Дом в Виймси, отличающийся от соседних строений необычной архитектуройЮ построен в 1996 году, но выглядит абсолютно, как новый. Объект находится в деревне Принги - в 2,8 километров от центра Виймси.

Дом в Виймси. ФОТО: City24

Этот чудесный дом площадью 190,5 квадратных метров находится в 400 метрах от моря. Общественный транспорт, школа, детский сад, различные магазины, рестораны и кинотеатр располагаются неподалеку.

Дом в Виймси. ФОТО: City24

Пять лет назад была заменена крыша. Три года назад - сделан большой ремонт. Дом стоит на низком фундаменте. Несущие конструкции и фасад частично сложены из кирпича и частично - из дерева.

Дом в Виймси. ФОТО: City24