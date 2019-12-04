Ср, 4.12.2019
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Фото: в Виймси продается впечатляющий дом

Maja Viimsis.

ФОТО: City24

Дом в Виймси привлекателен и снаружи, и внутри. Найдет ли он до Рождества новых заботливых хозяев, интересуется Kodustiil.

Дом в Виймси, отличающийся от соседних строений необычной архитектуройЮ построен в 1996 году, но выглядит абсолютно, как новый. Объект находится в деревне Принги - в 2,8 километров от центра Виймси. 

Дом в Виймси.

ФОТО: City24

Этот чудесный дом площадью 190,5 квадратных метров находится в 400 метрах от моря. Общественный транспорт, школа, детский сад, различные магазины, рестораны и кинотеатр располагаются неподалеку.

Дом в Виймси.

ФОТО: City24

Пять лет назад была заменена крыша. Три года назад - сделан большой ремонт. Дом стоит на низком фундаменте. Несущие конструкции и фасад частично сложены из кирпича и частично - из дерева. 

Дом в Виймси.

ФОТО: City24

Ознакомьтесь с объявлением на странице портала недвижимости City24

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