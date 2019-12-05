Рейнсалу: оккупацию территорий Грузии и Украины следует прекратить

По словам Рейнсалу, нарушения прав человека и продолжающиеся международные кризисы представляют собой опасность для всего региона стран ОБСЕ и раскалывают взаимное доверие, сообщила в четверг BNS пресс-служба МИД Эстонии.

"Эстония полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии”,- сказал Рейнсалу, выразив обеспокоенность нарушением основных прав и прав человека и ухудшением ситуации с правами человека на оккупированных территориях. В пример он привел то, что на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетиии людям не обеспечены такие основные права, как медпомощь: заболевшие не получают достаточной помощи в расположенных там больницах, и в то же время де факто официальные власти не могут давать им разрешение получать медицинскую помощь в районах, контролируемых правительством Грузии.

Рейнсалу призвал Россию прекратить вмешательство, агрессию и нарушение прав человека и следовать международным нормам и принятым обязательствам.

"Все государства ОБСЕ должны следовать установленным договоренностями правилам, международному праву и Хельсинкским принципам”,- сказал Рейнсалу.

Рейнсалу выразил признательность и поддержку специальной миссии ОБСЕ на Украине (SMM) и подчеркнул, что Россия должна обеспечить доступ SMM на всей территории действий, в том числе и близ границы Украины и России.

В этом году председателем ОБСЕ является Словакия, 26-я встреча совета министров ОБСЕ проходит в четверг и пятницу в Братиславе. Следующим председателем в 2020 году станет Албания.