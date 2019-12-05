Виновного в зверских убийствах не выпустили на свободу

Суд решил оставить 45-летнего Олега Борисова отбывать наказание в Вируской тюрьме, сказала Postimees пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Йынааед.

Освобождение Борисова не поддержали также Вируская тюрьма и прокуратура. Сегодняшнее решение суда может быть обжаловано в Тартуском окружном суде в течение 15 дней.

Ида-Вируский уездный суд в феврале 1996 года приговорил Альберта Солодова и его подельников Адреана Аяла и Олега Борисова за зверское убийство пятерых стариков к смертной казни, а после отмены смертной казни к пожизненному заключению.

Уроженцы Кохтла-Ярве Ояла, Солодов и Борисов осенью 1994 года убили в деревне Сака пятерых стариков. Серия убийств произошла с 9 по 13 октября. Борисова в суде обвиняли в убийстве двух пожилых людей.

Преступники избивали своих жертв до смерти, а потом поджигали дома, чтобы скрыть следы преступления.

Зверские убийства в то время привлекли большое внимание общественности, хотя уровень преступности в 1990-х годах был куда выше, чем сейчас в Эстонии.