Пт, 6.12.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Может быть шумно: сегодня вечером улицы Старого города заполонят полицейские и кайтселийтчики

Может быть шумно: сегодня вечером улицы Старого города заполонят полицейские и кайтселийтчики

Учения Кайтселийта

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

На территории дворца Тоомпеа в Таллинне в пятницу вечером с 18 до полуночи часов пройдут учения департамента полиции и погранохраны и Кайтселийта "Toompea lukku" (Тоомпа на замке).

В ходе учений полиция и Кайтселийт  будут отрабатывать совместные действия по   охране правопорядка и по защите стратегически важного объекта, пройдет патрулирование закрытой территории, опросы людей, проверка и осмотр транспортных средств.

Учения существенно не отразятся на ограничении передвижения людей в городе, поскольку будут контролироваться только лица и транспорт в предусмотренной сценарием учений зоне. Однако все же нужно учесть, что в течение шести часов учений в непосредственной близости от здания парламента посторонних допускать не будут. На территории учений может быть шумно.

Участники учений будут в форменной одежде и будут иметь специальные опознавательные знаки, они будут активно перемещаться. Движение на время учений закрыто не будет, и учения не должны существенно помешать обычной жизни. Члены Кайтселийта будут использовать средства имитации, которые не представляют опасности для людей.

Сотрудничество с полицией является одной из ролей Кайтселийта в реализации масштабной модели государственной обороны. Такие учения необходимы для обеспечения слаженного взаимодействия в выполнении задач в кризисных ситуациях.

«Волонтеры Кайтселийта помогают полиции в самых разных ситуациях. Кайтселийт может помочь в усилении охраны и закрытия зданий или определенных районов, а также в эвакуации или в поисках в лесу. Для эффективного сотрудничества необходимо регулярно практиковать совместные действия », - сказал начальник регулирования в случае кризисов Пыхьяской префектуры Янек Лааневяли.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ