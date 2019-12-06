Может быть шумно: сегодня вечером улицы Старого города заполонят полицейские и кайтселийтчики

В ходе учений полиция и Кайтселийт будут отрабатывать совместные действия по охране правопорядка и по защите стратегически важного объекта, пройдет патрулирование закрытой территории, опросы людей, проверка и осмотр транспортных средств.

Учения существенно не отразятся на ограничении передвижения людей в городе, поскольку будут контролироваться только лица и транспорт в предусмотренной сценарием учений зоне. Однако все же нужно учесть, что в течение шести часов учений в непосредственной близости от здания парламента посторонних допускать не будут. На территории учений может быть шумно.

Участники учений будут в форменной одежде и будут иметь специальные опознавательные знаки, они будут активно перемещаться. Движение на время учений закрыто не будет, и учения не должны существенно помешать обычной жизни. Члены Кайтселийта будут использовать средства имитации, которые не представляют опасности для людей.

Сотрудничество с полицией является одной из ролей Кайтселийта в реализации масштабной модели государственной обороны. Такие учения необходимы для обеспечения слаженного взаимодействия в выполнении задач в кризисных ситуациях.