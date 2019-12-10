В чешской больнице произошла стрельба: погибли шестеро пациентов, сидевших в зале ожидания

В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице, сообщает издание České noviny, ссылаясь на слова министра внутренних дел Яна Хамачека.
Сообщают о шестерых погибших. Об этом сообщил глава Моравскосилезского края Чехии, куда входит Острава, Иво Вондрак, пишет издание iDNES.
«Жертвами стрельбы стали пациенты, сидевшие в зале ожидания в больнице. К счастью, их было немного. <...> Но есть и еще раненые. Я отменил всю программу на сегодня, нахожусь в контакте с главами МВД и Минздрава. И направляюсь в Остраву. Пока не вижу доводов для созыва Совета безопасности республики", — заявил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш.
Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp— Policie ČR (@PolicieCZ) 10 декабря 2019 г.
Нападавший скрылся с места преступления. Его мотивы пока неизвестны. Полиция опубликовала его фото и попросила помощи в поисках.
Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку. Район вокруг больницы оцепили.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T— Policie ČR (@PolicieCZ) 10 декабря 2019 г.