Вт, 10.12.2019
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В чешской больнице произошла стрельба: погибли шестеро пациентов, сидевших в зале ожидания

Фото с места событий.

ФОТО: LUKAS KABON/EPA

В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице, сообщает издание České noviny, ссылаясь на слова министра внутренних дел Яна Хамачека.

Сообщают о шестерых погибших. Об этом сообщил глава Моравскосилезского края Чехии, куда входит Острава, Иво Вондрак, пишет издание iDNES.

«Жертвами стрельбы стали пациенты, сидевшие в зале ожидания в больнице. К счастью, их было немного. <...> Но есть и еще раненые. Я отменил всю программу на сегодня, нахожусь в контакте с главами МВД и Минздрава. И направляюсь в Остраву. Пока не вижу доводов для созыва Совета безопасности республики", — заявил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Нападавший скрылся с места преступления. Его мотивы пока неизвестны. Полиция опубликовала его фото и попросила помощи в поисках.

Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку. Район вокруг больницы оцепили.

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