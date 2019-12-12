"Это опасный человек": суд отправил в тюрьму подростка, убившего 13-летнего мальчика
Минувшим летом всю Эстонию потряс произошедший в самом сердце Пярну трагический инцидент, в результате которого оборвалась жизнь 13-летнего мальчика. Сегодня Пярнуский уездный суд признал 16-летнего подростка виновным в нанесении жертве смертельных травм и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Из-за сокращенного производства этот срок уменьшится на треть - до пяти лет и четырех месяцев, пишет Pärnu Postimees.
Поскольку подсудимый является несовершеннолетним, а тема - крайне деликатной, судебные заседания проходили за закрытыми дверями.
Уголовное производство проводилось в соответствии со статьей Уголовного кодекса, касающейся причинения серьезного ущерба здоровью, повлекшего за собой смерть. В случае со взрослым преступником такое преступление наказывалось бы лишением свободы на срок от 4 до 12 лет, но несовершеннолетний не может быть приговорен к лишению свободы на срок более 10 лет.
Как отметила судья Ану Тамменийт, которая зачитала приговор, преступление было совершено умышленно, а после совершенного подросток бахвалился перед другими.
Жертва, по словам судьи, не сказала и не сделала ничего такого, что могло стать причиной нападения. Тамменийт заявила, что в данном случае тот факт, что обвиняемый является несовершеннолетним, не смягчает наказание.
Судья отметила, что подросток и ранее совершал преступления против личности. «Чрезвычайно склонный к насилию человек», - заявила судья, добавив, что это для него стиль жизни: все решать с помощью насилия.
«Это опасный человек, в отношении которого нет другого выбора, кроме реального заключения», - сказала судья.
«Понятна ли вам резолютивная часть решения?» - спросила Тамменийт после прочтения.
«Да», - ответил стоящий с хладнокровным видом обвиняемый.
Решение суда может быть обжаловано в течение семи дней. Поскольку суд приговорил обвиняемого к наказанию, о котором просил прокуро, обвинение вряд ли будет подавать апелляцию. Позиция защиты еще не известна редакции.
5 августа 13-летний мальчик скончался в больнице после того, как днем 30 июля прошлого года его несколько раз ударил по голове тогда еще 15-летний подросток, всего за пять дней до трагедии освободившийся из учебно-воспитательного заведения закрытого типа — Образовательной коллегии Маарьямаа. Несмотря на то, что город Пярну ходатайствовал о том, чтобы подростку продлили срок содержания в спецшколе, суд тогда не усмотрел в этом необходимости.
Ребята находились у гаражей рядом с Кесклиннаским мостом в Пярну. Между ними возник конфликт, и 15-летний мальчик несколько раз ударил по голове 13-летнего.
По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, свидетелями избиения были несколько несовершеннолетних. Жертва покинула место драки самостоятельно, но, очевидно, в результате нанесенных кулаками и коленом ударов, возникло повреждение мозга. Позже мальчик отправился с отцом в отделение экстренной медицины Пярнуской больницы, где впал в кому. 5 августа утром жертва скончалась в Северо-Эстонской региональной больнице.
По словам Кыпласа, жертва ранее не попадала в поле зрение полиции: он ранее не сталкивался ни с полицией, ни с прокуратурой, зато избивший его и другие подростки из банды неоднократно оказывались в полиции из-за употребленимя алкоголя, из-за курения, совершения краж и применения физического насилия. Ранее избивший 13-летнего мальчика подросток пять раз присутствовал на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, его направляли на общественные работы, на семейную терапию, на прием к спецпедагогу и детскому психиатру.
В прошлом году он и его напарник были задержаны полицией за угон автомобиля. В основной школе Ряэма подростки украли у незнакомого человека ключи от машины, на которой они успели прокатиться по городу и уезду, пока не попались полиции на шоссе Вильянди – Килинги-Нымме.
В прошлом году прокуратура обвинила его в совершении восьми краж, попытке угона машины в Пярну и избиении двух несовершеннолетних, а также в вымогательстве, так как он требовал вещи и деньги у другого подростка, угрожая расправой.