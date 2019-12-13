В Мустамяэ автобус сбил стоявшую на остановке 13-летнюю девочку и протаранил другой автобус

"Примерно в 8:35 полиция получила сообщение о том, что городской автобус наехал в Мустамяэ на остановке "Сийли" на стоящего на остановке человека и другой стоящий автобус", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан.