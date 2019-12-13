На 660 000 евро дешевле: так будет выглядеть терминал Rail Baltiсa Ülemiste

Победителем архитектурного конкурса единого терминала в Юлемисте Rail Baltiсa признана совместная работа бюро Zaha Hadid Architects и Esplan. В ходе переговоров удалось снизить цену выигравшей работы почти на 660 000 евро.

Первое место - Zaha Hadid Architects и OÜ Esplan. ФОТО: Zaha Hadid Architects & Esplan

По словам исполняющего обязанности члена правления Rail Baltica Estonia OÜ Марко Кивила, все три эскиза, о которых шла речь, соответствовали высоким архитектурным и функциональным стандартам и были осуществимы в свете задачи, поставленной конкурсом.

Напомним, что первое место на конкурсе присудили совместному эскизу бюро Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream. На втором месте – работа бюро Innopolis Insenerid, названная The Ülemiste Leaf, на третьем – эскиз "Сумерки" от архитектурных бюро DBA Progetti S.p.A и HML Project Management.

В ходе переговоров с тремя победителями конкурса удалось добиться и снижения цен.

Первоначальные предложения:

Zaha Hadid Architects и Esplan: 3 256 683,82 евро

Innopolis Insenerid OÜ и PLH Architects: 2 289 982 евро

DBA Progetti S.p.A. И HML Project Management OÜ: 2 900 240 евро

Откорректированные предложения:

Zaha Hadid Architects и Esplan: 2 600 000 евро

Innopolis Insenerid OÜ и PLH Architects: 2 289 982 евро