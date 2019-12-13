На 660 000 евро дешевле: так будет выглядеть терминал Rail Baltiсa Ülemiste

Сегодня, 13 декабря, завершился второй тур переговоров проектирования единого терминала Юлемисте проекта Rail Baltiсa.
Победителем архитектурного конкурса единого терминала в Юлемисте Rail Baltiсa признана совместная работа бюро Zaha Hadid Architects и Esplan. В ходе переговоров удалось снизить цену выигравшей работы почти на 660 000 евро.
По словам исполняющего обязанности члена правления Rail Baltica Estonia OÜ Марко Кивила, все три эскиза, о которых шла речь, соответствовали высоким архитектурным и функциональным стандартам и были осуществимы в свете задачи, поставленной конкурсом.
Напомним, что первое место на конкурсе присудили совместному эскизу бюро Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream. На втором месте – работа бюро Innopolis Insenerid, названная The Ülemiste Leaf, на третьем – эскиз "Сумерки" от архитектурных бюро DBA Progetti S.p.A и HML Project Management.
В ходе переговоров с тремя победителями конкурса удалось добиться и снижения цен.
Первоначальные предложения:
Zaha Hadid Architects и Esplan: 3 256 683,82 евро
Innopolis Insenerid OÜ и PLH Architects: 2 289 982 евро
DBA Progetti S.p.A. И HML Project Management OÜ: 2 900 240 евро
Откорректированные предложения:
Zaha Hadid Architects и Esplan: 2 600 000 евро
Innopolis Insenerid OÜ и PLH Architects: 2 289 982 евро
DBA Progetti S.p.A. и HML Project Management OÜ: 2 440 000 евро