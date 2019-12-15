Фото: два грузовика не поделили дорогу, один водитель скрылся с места ДТП

Сегодня, 15 декабря, в 12.30 в Вильянди на улице Рауа в промышленной зоне Кантремаа произошло ДТП: столкнулись два грузовика.
Один из водителей даже не притормозил и поспешил скрыться с места происшествия, пишет Sakala.
По словам побывавшего на месте ДТП фотографа Кенно Соо, водитель грузовика Volvo хотел с улицы Рауа повернуть налево и, по предварительным данным, включил поворотники, но за ним ехал другой грузовик, который стал объезжать Volvo с левой стороны. Второй грузовик задел прицеп Volvo и скрылся с места ДТП.
По имеющейся сейчас информации, второй грузовик двигался на большой скорости. На место была вызвана полиция, которая устанавливает личность водителя и ищет грузовик.