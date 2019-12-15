Вс, 15.12.2019
Правительство своими глупыми и надменными решениями убивает доверие людей к своему государству. Эйки Нестор
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: два грузовика не поделили дорогу, один водитель скрылся с места ДТП

Фото: два грузовика не поделили дорогу, один водитель скрылся с места ДТП

Сегодня, 15 декабря, в 12.30 в Вильянди на улице Рауа в промышленной зоне Кантремаа произошло ДТП: столкнулись два грузовика. 

Один из водителей даже не притормозил и поспешил скрыться с места происшествия, пишет Sakala.

По словам побывавшего на месте ДТП фотографа Кенно Соо, водитель грузовика Volvo хотел с улицы Рауа повернуть налево и, по предварительным данным, включил поворотники, но за ним ехал другой грузовик, который стал объезжать Volvo с левой стороны. Второй грузовик задел прицеп Volvo и скрылся с места ДТП.

По имеющейся сейчас информации, второй грузовик двигался на большой скорости. На место была вызвана полиция, которая устанавливает личность водителя и ищет грузовик.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ