Фото: два грузовика не поделили дорогу, один водитель скрылся с места ДТП

Один из водителей даже не притормозил и поспешил скрыться с места происшествия, пишет Sakala.

По словам побывавшего на месте ДТП фотографа Кенно Соо, водитель грузовика Volvo хотел с улицы Рауа повернуть налево и, по предварительным данным, включил поворотники, но за ним ехал другой грузовик, который стал объезжать Volvo с левой стороны. Второй грузовик задел прицеп Volvo и скрылся с места ДТП.