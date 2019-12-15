Вс, 15.12.2019
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Резкое высказывание Хельме попало в финские СМИ

Soome Rahvusringhääling kajastab tänast Mart Helme väljaütlemist.

ФОТО: Kuvatõmmis

Финское национальное вещание Yle опубликовала высказывание Марта Хельме о новом финском премьер-министре Санне Марин.

Финский портал Yle опубликовал слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме (EKRE) об их новом правительстве и премьер-министре, пишет Postimees.

В заголовок Yle вынес слова Марта Хельме о новом премьер-министре Финляндии Санне Марин: «Одна продавщица стала премьер-министром».

Юри Ратас прокомментировал высказывание Хельме и призвал всех членов правительства относиться с уважением к финским коллегам. Подробнее читайте здесь.

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