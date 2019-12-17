Нежное царство розового: красивый рождественский декор

Вариантов украшения дома к Рождеству так же много, как и стилей дизайна интерьера. Например, к праздникам ваша квартира может стать такой же розовой и нежной, как этот интерьер, пишет блог Pufik.
Бежевый и розовый рождественский декор потрясающе сочетаются с выдержанным в пастельных тонах интерьером, что только усиливает ощущение уюта и спокойствия. Еще больше способствуют гармонии горящий камин, мерцающие свечи и гирлянды с теплым светом.
Возможно, на такую розовую историю решится не каждый, но те, кто оформят так своей интерьер, точно получат море комплиментов, а главное - смогут окунуться в уют с головой.
Остальные розовые фотографии смотрите ЗДЕСЬ.