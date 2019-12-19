Борьба заключенных за право на курение завершилась поражением в Госсуде

Тартуский административный суд в ходе рассмотрения жалоб заключенных подал в Государственный суд ходатайство о признании противоречащим Конституции вступившего в силу в 2017 году и внесенного министром юстиции изменения правил внутреннего распорядка тюрьмы, которое запрещает заключенным в тюрьме курительные табачные изделия и предметы, из которых и при помощи которых возможно изготовить курительные табачные изделия или курить их.

Госсуд не усмотрел нарушения

Административный суд решил, что изменение правил внутреннего распорядка тюрьмы противоречит Конституции, и инициировал в Государственном суде производство в порядке конституционного надзора.

Коллегия конституционного надзора Государственного суда не согласилась с мнением административного суда, что министр вышел за пределы своих полномочий, когда изменил правила внутреннего распорядка тюрьмы.

Целью изменения является запретить заключенным табачные изделия и их исходные вещества в целях защиты жизни и здоровья людей, предупреждения угрозы пожара в тюрьме, предотвращения использования табачных изделий в качестве незаконного платежного средства и более эффективного осуществления надзора за оборотом табачных изделий. Все вышеупомянутые цели, по оценке Госсуда, согласуются с Законом о тюремном заключении, который в числе прочего запрещает заключенным иметь вещества и предметы, которые представляют угрозу безопасности человека и могут представлять угрозу безопасности и порядку в тюрьме.

Коллегия конституционного надзора объяснила, что целью запрета на табачные изделия не может быть защита курящего заключенного от наносимого табачным дымом вреда здоровью или его избавление от никотиновой зависимости. Однако обязанностью тюрьмы является защищать от наносимого табачным дымом вреда здоровью некурящих заключенных.

"Поскольку имевшаяся прежде у заключенных возможность неограниченно использовать табачные изделия в тюрьме нередко влекла за собой ситуацию, когда табак попадал в руки заключенных и за пределами отведенной для этого зоны, полный запрет табачных изделий, по оценке коллегии, уменьшает их незаконное попадание в тюрьму", - счел верховный суд.

Зажжение сигареты опасно

Государственный суд решил, что неизбежно сопутствующий незаконному обороту сигарет открытый огонь в тюрьме опасен для жизни и здоровья как заключенных, так и других людей, находящихся в тюрьме. "Также несомненно, что открытый огонь может повредить тюремное имущество и иным образом нарушить работу тюрьмы. Также обоснованна цель избежать использования табачных изделий в тюрьме в качестве незаконного платежного средства. Поскольку желание предотвратить использование табачных изделий в качестве незаконного платежного средства преследует цель оторвать заключенных от преступной среды, запрет на табачные изделия согласуется с целью тюремного заключения", - заключил Госсуд.

Госсуд признает, что хотя запрет на табачные изделия и проистекающий из него запрет на курение ущемляют гарантированные Конституцией основное право собственности и право на свободную самореализацию, они не лишают заключенного необходимого для жизни и не посягают на его человеческое достоинство. "Цели запрета перевешивают ущемление прав заключенных. Хотя для борьбы с рисками для здоровья, вызванными курением, можно взвесить более мягкие меры, чем полный запрет табачных изделий, их эффективность сложно оценить. Государственный суд не видит ни одной конкретной меры, которая была бы явно эффективнее в предотвращении угроз, связанных с курением в тюрьме, чем полный запрет на табачные изделия", - счел Госсуд.