Галерея: веселое Рождество в семейном интерьере в Дании

В доме, где живут дети, Рождество и Новый год — всегда особенные события. В декабре дом наполняется поделками, адвент-календарями и подарками.

Эта семья из Дании в своем интерьере сделала ставку на красочный и позитивный декор и обошлась без классики. Елку украшают датские флаги и игрушки в виде грибочков, снеговиков и воздушных шаров. Еще одна маленькая елка расположилась на подоконнике, а третья лесная красавица выполнена из дерева. Это сделанный своими руками адвент-календарь с подарками и заданиями.

Главным цветом для украшений стал красный, это и самый праздничный цвет, и оттенок, который отлично сочетается как с белыми и молочными тонами, так и с другими активными цветами. Провести праздники в таком уютном доме — мечта не только для детей, но и для взрослых!