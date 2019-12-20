Пт, 20.12.2019
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Полиция ищет пропавшую в Таллинне 23-летнюю Кяролин

Пропавшая Кяролин.

ФОТО: Politsei

Вчера утром, 19 декабря 23-летняя Кяролин покинула свой дом в Нымме и не вернулась. 

Сегодня о пропаже сообщил ее близкий, отметив, что с ней невозможно связаться. Полицейские поговорили с близкими Кяролин и проверили места, где она могла бы находиться. К поискам привлекли служебную собаку. Согласно данным, собранным к настоящему моменту, пропавшая может находиться в районе болота Пяэскюла. Точное местоположение Кяролин пока не установлено.

Ее рост составляет примерно 165 см, у нее коричневые волосы до плеч. На ней должна быть надета черная куртка с мехом на капюшоне.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местоположении девушки на фото, сообщить по номеру 112.

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