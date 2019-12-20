Полиция ищет пропавшую в Таллинне 23-летнюю Кяролин

Сегодня о пропаже сообщил ее близкий, отметив, что с ней невозможно связаться. Полицейские поговорили с близкими Кяролин и проверили места, где она могла бы находиться. К поискам привлекли служебную собаку. Согласно данным, собранным к настоящему моменту, пропавшая может находиться в районе болота Пяэскюла. Точное местоположение Кяролин пока не установлено.