Торговля рабочей одеждой принесла бизнесменам миллионы евро

Tamrex Ohutuse OÜ в своей области один из видных деятелей, который постоянно покупает рекламу как на порталах, так и на телевидении. Реклама явно окупилась, поскольку в прошлом году выросли как оборот, который достиг 15 миллионов евро, так и прибыль. Чуть более полумиллиона было выплачено в качестве дивидендов, говорится в годовом экономическом отчете фирмы.