Торговля рабочей одеждой принесла бизнесменам миллионы евро

Фирма Tamrex, занимающаяся продажей рабочей одежды и товаров для обеспечения безопасности, в прошедшем году заработала более 1,7 миллиона евро чистой прибыли. Руководство оценивает результаты как очень хорошие, пишет Postimees.
Tamrex Ohutuse OÜ в своей области один из видных деятелей, который постоянно покупает рекламу как на порталах, так и на телевидении. Реклама явно окупилась, поскольку в прошлом году выросли как оборот, который достиг 15 миллионов евро, так и прибыль. Чуть более полумиллиона было выплачено в качестве дивидендов, говорится в годовом экономическом отчете фирмы.
Хотя руководство предприятия отмечает, что в СМИ много говорят о скором охлаждении экономики, они надеются, что смогут справиться с трудными и изменчивыми условиями рынка. Фирма планирует еще немного увеличить оборот.
Деятельность Tamrex распространяется на все страны Балтии, но львиная доля дохода приходит все-таки с эстонского рынка, где у фирмы 19 магазинов. Фирма принадлежит Тамберту Таммелю, а также Раулю и Харри Волке.