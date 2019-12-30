В Старом городе закрылся популярный бар-ресторан

«В противовес продуманным до мелочей блестящим барам Старого города мы предлагаем в качестве альтернативы непринужденную и свободную от стресса среду с хорошей едой, интеллигентной подборкой музыки, богатой картой напитков и, вероятно, самой яркой компанией, которую только можно предложить в Таллинне», - так последние пару лет описывал себя бар-ресторан Naganaga.