В Старом городе закрылся популярный бар-ресторан

Вчера, 29 декабря, в Старом городе в Таллинне закрылось популярное место для отдыха и проведения праздников Naganaga, пишет Postimees.
«В противовес продуманным до мелочей блестящим барам Старого города мы предлагаем в качестве альтернативы непринужденную и свободную от стресса среду с хорошей едой, интеллигентной подборкой музыки, богатой картой напитков и, вероятно, самой яркой компанией, которую только можно предложить в Таллинне», - так последние пару лет описывал себя бар-ресторан Naganaga.
Открывшийся осенью 2017 года бар-ресторан сообщил на Рождество, что содержать Naganaga было здорово, но все-таки сложно, поэтому коллектив вынужден признать – пришло время собирать чемоданы.