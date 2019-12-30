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В Старом городе закрылся популярный бар-ресторан

Бар-ресторан Naganaga.

ФОТО: Naganaga

Вчера, 29 декабря, в Старом городе в Таллинне закрылось популярное место для отдыха и проведения праздников Naganaga, пишет Postimees.

«В противовес продуманным до мелочей блестящим барам Старого города мы предлагаем в качестве альтернативы непринужденную и свободную от стресса среду с хорошей едой, интеллигентной подборкой музыки, богатой картой напитков и, вероятно, самой яркой компанией, которую только можно предложить в Таллинне», - так последние пару лет описывал себя бар-ресторан Naganaga.

Открывшийся осенью 2017 года бар-ресторан сообщил на Рождество, что содержать Naganaga было здорово, но все-таки сложно, поэтому коллектив вынужден признать –  пришло время собирать чемоданы.

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