Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока - 2"

Судна-трубоукладчики покинули регион работы на Балтике и уже готовятся для работы на другом проекте. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Allseas в понедельник, 30 декабря.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2000 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это могло повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.