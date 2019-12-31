Департамент предупреждает: на мокрых участках дорог возможна гололедица

Рано утром дорожное покрытие государственных шоссе преимущественно влажное или влажное от реагентов, погода облачная, но без осадков, температура воздуха повсеместно плюсовая, в Вирумаа, в Центральной и Западной Эстонии температура у дорожного полотна понизилась до минусовой, и на мокрых участках шоссе может внезапно возникать гололедица, сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог.