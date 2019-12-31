Департамент предупреждает: на мокрых участках дорог возможна гололедица

Департамент шоссейных дорог сообщает, что во вторник утром на мокрых участках дорожных трасс местами возможна гололедица.
Рано утром дорожное покрытие государственных шоссе преимущественно влажное или влажное от реагентов, погода облачная, но без осадков, температура воздуха повсеместно плюсовая, в Вирумаа, в Центральной и Западной Эстонии температура у дорожного полотна понизилась до минусовой, и на мокрых участках шоссе может внезапно возникать гололедица, сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог.
По прогнозу синоптиков, днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди или мокрый снег. Ветер по-прежнему сильный, до 15 м/сек, на побережье порывами до 22 м/сек. Во второй половине дня небо начнет проясняться, температура понизится до значений от нуля до +5.